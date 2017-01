Keert Sabia terug op de Nederlandse televisie?

Zo vertelt Sabia (38) aan Bild dat het jaar 'voorbij gevlogen' is en ze 'zeer happy' is. Ze zegt geen man te missen in haar leven. "Als het gebeurt, ok. Maar ik mis het niet."

In het interview geeft Sabia aan te overwegen in te gaan op een aanbieding die ze van Nederlandse bodem heeft gekregen voor een rol in een tv-serie. "In Nederland is me een rol aangeboden. Ik vind acteren op zich heel spannend, maar ik nog niet of ik me goed genoeg voel hiervoor en of het goed gaat met mijn kinderen, als ik zo van huis ben." Onbekend is om welke serie het gaat.

Daarnaast laat ze aan de krant weten dat ze geen contact heeft met haar ex Rafael van der Vaart. Ze antwoordt op de vraag die haar daarover is gesteld met: "Helemaal niet. En dat is ook ok. Ik heb dat hoofdstuk afgesloten en treur er niet meer over." Wel maakt ze kenbaar blij te zijn voor Rafael.