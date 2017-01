Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

'Britney luidde nieuwjaar in met nieuwe vriend'

Gisteren, 23:54

Nadat in november er al speculaties waren over een nieuwe liefde in het leven van Britney Spears, wakkert de zangeres nu zelf de geruchtenmachine weer aan met een foto op social media van haar en Sam Ashgiri.