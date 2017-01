''Je kunt wel stellen dat zij mij heeft versierd'', vertelt de verliefde Weemoedt-acteur in het AD.

Igone was al bevriend met vrienden van Thijs. ''Ik hoorde die naam wel heel veel, dat maakte me nieuwsgierig. Toen ik als zo'n beetje de laatste bekende Nederlander een Instagram-account aanmaakte, kreeg ik op een gegeven moment een like van Igone. Oh, dat is die vrouw die al mijn vrienden inpikt!'', zegt de acteur. ''Ze stuurde me vervolgens een berichtje en zo is het balletje gaan rollen."

De 38-jarige acteur en de ballerina zijn sinds een paar weken samen. Thijs koos er onlangs bewust voor hun relatie wereldkundig te maken. "Ik geneer me om dit te doen, want het is nog zo pril en 'van ons'. Dat we het nu bevestigen heeft te maken met de leventjes van onze kinderen die van alles horen op het schoolplein. Igone en haar man zijn al een jaar uit elkaar, wij zijn net een paar weken samen."

Thijs vierde de jaarwisseling niet met zijn nieuwe liefde, maar met zijn ex-vrouw Katja Schuurman en hun dochter Sammie. ''De liefde die wij voor elkaar hebben is door de scheiding niet stukgemaakt."