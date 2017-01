Dat vertelt ze in de nieuwe Beau Monde. "Mijn buikspieren waren na de zwangerschap gespleten, ik had een buikje, hoe vaak ik ook sportte. Dat wilde ik niet meer. Ik heb ook mijn kalkoennekje laten verwijderen, dat zit bij ons echt in de familie."

Het verbaast Nance dat haar operatie zo lang geheim is gebleven. "Ik lag in het ziekenhuis met drie andere dames op een zaaltje. Niemand heeft het doorverteld of de bladen gebeld. Ik vertel het nu zelf ook voor het eerst. Ik was er nog niet klaar voor om dit met de wereld te delen en ik vind het nog steeds een beetje spannend."

Volgens de presentatrice hoeven we op korte termijn geen verdere cosmetische ingrepen te verwachten; botox en fillers vindt ze naar eigen zeggen eng.