'Fishers dood betekent recordbedrag Disney'

Carrie overleed vorige week dinsdag, vier dagen nadat ze een hartaanval had gekregen tijdens haar vlucht van Londen naar Los Angeles. De actrice was vanaf de jaren zeventig te zien als prinses Leia in de eerste Star Wars-trilogie en keerde vorig jaar weer terug in Star Wars: The Force Awakens.

De opnames van de tweede film in het nieuwe drieluik werden ruim voor Fishers dood afgerond, maar de actrice zou in de laatste film opnieuw een grote rol spelen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe Disney, de eigenaar van de Star Wars-franchise, het verlies van Fisher gaat opvangen.