'George Michael en Fadi waren al uit elkaar'

"Fadi was al vanaf het begin een profiteur. George wist dat, maar was dankbaar voor het gezelschap en rekende voor veel zaken op Fadi. Maar de waarheid is dat ze al achttien maanden uit elkaar waren", zou één van hen hebben gezegd.

George en Fadi leerden elkaar kennen in 2009. De fotograaf trof het levenloze lichaam van de zanger aan op Eerste Kerstdag. Fadi werd op kerstavond gefotografeerd bij het huis van de Careless Whisper-zanger en vertelde volgens The Mirror in eerste instantie dat de twee het weekend samen doorbrachten. Later paste hij dat verhaal aan en zei dat hij George de nacht van zijn dood niet heeft gezien, omdat hij in zijn auto in slaap was gevallen.

Eerder verschenen op het Twitteraccount van Fadi berichten dat George al langer dood wilde en zelfmoord had gepleegd. De fotograaf liet weten dat zijn account was gehackt en de bewuste tweets niet van zijn hand waren. Uit een eerste onderzoek op het lichaam van George, kon de politie geen conclusies trekken. Resultaten van een verdere autopsie zullen nog weken op zich laten wachten. De autoriteiten gaan niet uit van een misdrijf.