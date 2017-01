Patty Brard slaat terug naar Peter R. de Vries

Peter gaf in een vraaggesprek met het AD aan met wie hij wél en met wie hij níet 24 uur opgesloten zou willen zitten. "Nog niet eens 1 minuut met Patty Brard. Daar geef ik verder geen toelichting op, behalve dit: ik vind haar een vreselijk mens."

Maar Patty is niet gediend van Peters opmerking. Via Google-afbeeldingen zocht ze een lama met een slecht gebit en plaatste deze vervolgens op haar Instagrampagina. "Lelijk blijft lelijk, daar hoef je verder geen woorden aan vuil te maken...#haveaniceday", schreef ze bij de foto.

Arrogant

Het is niet voor het eerst dat de twee ruzie hebben. Eind 2015, na de opnames van Mindmasters Live, kregen ze bonje. Zowel Peter als Patty werkte als jurylid mee aan het programma. In een column noemde Patty Peter vervolgens hooghartig. "Persoonlijk had ik hem voor die zure mening niet ingehuurd. Hij brengt een onnodig nare, negatieve en arrogante sfeer met zich mee."

De Vries was echter allerminst onder de indruk van de woorden van zijn 'collega'. "Laat ik er dit over zeggen: het kenmerk van de Mindmasters was dat je mensen dingen laat zien die er helemaal niet zijn. Patty Brard is daar een natuurtalent in." Tegenover RTL gaf hij destijds aan wel wat 'aangeslagen'te zijn: "Ik sta op de dodenlijst van Holleeder en op de zwarte lijst van mevrouw Brard."

De misdaadjournalist heeft nog niet gereageerd op de vergelijking met een lama. Wél heeft Patty inmiddels de Instagramfoto verwijderd.