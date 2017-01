Harry vluchtte naar Afrika na overlijden Diana

Het maandblad heeft volgende maand een reportage met Harry, waarin hij wordt gevolgd in zijn vrijwilligerswerk met bedreigde olifanten.

"Ik kwam er voor het eerst in 1997, vrijwel direct nadat mijn moeder was overleden", vertelt de prins. "Mijn vader vertelde mijn broer en mij dat we onze spullen moeten inpakken. 'We gaan naar Afrika, even weg van alles', vertelde hij."

Harry voegt daaraan toe: "Ik kan nergens op de wereld zó mezelf zijn, dan hier in Afrika. Ik zou hier dan ook graag vaker willen zijn. Dit is de plek waar ik mij intens gelukkig en relaxed voel."