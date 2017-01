Op Instagram en Twitter heeft ze voor het eerst in dertien weken weer een foto geplaatst. Het is een plaatje geworden waarop ze te zien is met haar man Kanye West en hun kinderen North en Saint. De foto heeft binnen een uur al meer dan een miljoen likes.

De beschrijving houdt ze kort. "Familie", is het enige dat er te lezen is. Haar vorige foto is er een die genomen is vlak voordat ze in Parijs overvallen werd. Ze was in de Franse hoofdstad voor de Fashion Week.

Haar terugkeer op social media heeft wel meteen het nodige stof doen opwaaien. Volgens TMZ zou ze haar naam op Twitter van Kim Kardashian West naar Kim veranderd hebben. Korte tijd later was dit weer teruggedraaid. Het wakkert de scheidingsverhalen in ieder geval weer flink aan...

Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 3 Jan 2017 om 10:56 PST