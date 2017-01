De Jacksons feliciteren Janet met zoon

De 50-jarige zangeres beviel dinsdag van baby Eissa. Zus Latoya feliciteerde haar jongste zus op Twitter: "Wat spannend. Jan en Wissam zijn net ouders geworden van een prachtige zoon. Gefeliciteerd!"

How exciting! @JanetJackson , Jan and Wissam just gave birth to a beautiful baby boy!!! Congratulations!!! pic.twitter.com/X8ScYnv09I

Ook de jongste zoon van Janets broer Tito, TJ, stond op Twitter stil bij de geboorte van zijn neefje. De 3T-zanger bleek daarbij alleen niet zo goed in namen: hij spelde zowel die van Janets echtgenoot Wissam El Mana, als de naam van de allerjongste van de familie verkeerd.

Congrats Auntie @JanetJackson!!! So so happy for you & Wissan. Enjoy every minute with your greatest hit, Elissa. #parenthoodisthebest