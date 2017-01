Vrouwelijke aandacht is genieten voor Jim

"Man, echt niet normaal hoe die vrouwen in de bioscoop losgaan", zegt Jim, die in de film Onze jongens te zien is als stripper. Hoewel hij streng moest diëten en maandenlang flink heeft gesport, genoot de zanger en acteur van de opnamen. "Leuk om een keer een rol te spelen waarvoor ik echt uit mijn comfortzone moest komen: dansen, strippen - het zijn allemaal dingen die ik nooit eerder had gedaan."

Jim was blij met zijn lichaam toen hij dat terugzag in Onze jongens. "Vlak voordat de opnamen begonnen zag ik eruit zoals ik eruit wilde zien. Te gek dat je een lichaam precies kunt boetseren zoals je het wil."