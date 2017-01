Rick Astley brengt eigen bier op markt

De iconische Never Gonna Give You Up-zanger - die onlangs fans blij maakte met zijn cover van Everlong van Foo Fighters - zegt dat hij zelf wel van een biertje houdt en daarom op het idee was gekomen. "Ik drink soms weleens wat pilsjes met vrienden en ik hoop snel mijn eigen merk te gaan verkopen", meldt hij tegen Mirror.

Rick vervolgt: "Ik werk samen met brouwerij Mikkeller uit Kopenhagen, die tien jaar geleden is ontstaan toen een leraar zijn eigen bier thuis aan het brouwen was. Mikkeller-bier is vrij experimentieel en ze hebben mij meerdere flesjes gestuurd om uit te proberen. Sommige zijn behoorlijk fruitig; eentje was zelfs peer-bier die ze maken voor een restaurant. Maar wij gaan voor een tandje lager."

Wat Astley betreft is het bijna rond. "Het enige wat nog ontbreekt is een naam."