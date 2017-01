Voor de publieke herdenking, waar Meryl haar opwachting maakt, is nog geen datum gesteld. De link tussen Meryl en Debbie is gauw gelegd, aangezien zij samen in Postcards from the Edge speelden. Een aantal jaar terug reikte de actrice ook een award aan Reynolds uit.

Bij de herdenking zullen mogelijk ook hoofdrolspelers van de Star Wars-trilogie spreken. Zo is Mark Hamill gevraagd, terwijl ook regisseur George Lucas een deel voor zijn rekening neemt. Kostuums die Debbie en Carrie draagden in de film Singin' in the Rain en Star Wars worden ook tentoongesteld.

Bronnen vertellen aan de entertainmentwebsite dat Carrie en Debbie vrijdag even buiten Los Angeles naast elkaar worden begraven. Bij de begrafenis wordt niet gesproken, want de familie wil de dienst intiem en privé houden. Enkel Billie Lourd krijgt de vrijheid om eventueel iets te zeggen over haar oma en moeder.