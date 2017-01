Martijn Krabbé verbreekt relatie met Noi

Dat laten insiders aan Story weten. "Het is Martijn geweest die uiteindelijk een punt achter de relatie heeft gezet. De mensen om Martijn heen zagen de breuk al veel langer aankomen. Er was weinig stabiliteit tussen hen. Het was niet de vraag óf, maar wannéér hun relatie beëindigd zou worden."

Na de scheiding van Amanda, de moeder van zijn vier kinderen, leek het erop alsof de presentator het geluk weer had gevonden. Maar nu, anderhalf jaar later, is het duidelijk geworden dat er geen toekomst meer zit in de liefde tussen de presentator en de tien jaar jongere Noi.

Een aantal maanden geleden verklapte Martijn aan Chantal Janzen dat hij de danseres eigenlijk via Facebook kent. "Ik kreeg een vriendschapsverzoek van Noi en dacht: pardon? Waar heb ik deze eer aan te danken? Dan krijg je elkaar aan de lijn en hebben we afgesproken", vertelde de presentator met een nerveuze lach.