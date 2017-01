Olcay Gulsen wil kinderen met Frans Ghazi

Olcay gaat de komende goed nadenken over haar toekomst met Frans. "Voorheen wilde ik absoluut geen kinderen. Ik kies er op dit moment nog steeds bewust voor, maar Frans en ik praten er wel over. Dit jaar wil ik goed nadenken over of ik het wel of niet wil", zegt de ondernemer in Grazia.

Tussen de twee is er soms nog wel enige spanning, mede door het werk van de 36-jarige. "Ik denk dat hij het moeilijk vond dat ik me zo vastbeet in mijn werk en dat ik me daar zo over kon opwinden. Frans begreep mijn frustratie totaal niet. Hij vindt het nergens voor nodig dat ik altijd doe alsof mijn hele leven op het spel staat als iets niet gaat zoals ik wil."

Dit jaar wil de ex van Edgar Davids meer sporten en daardoor gezonder gaan leven. "Ik ben al jaren niet aan het sporten, daar moet verandering in komen. Ik ga trainen voor een triatlon."