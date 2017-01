Op haar Instagram schrijft Paris vol bewondering over haar moeder Debbie, die op de foto een papier omhoog houdt met de tekst "Chemo klaar". De achttienjarige dochter van Michael Jackson schrijft bij het kiekje: "Mijn badass moeder...is ze niet geweldig???"

Debbie was van 1996 tot 1999 getrouwd met The King of Pop en samen kregen ze zoon Prince (19) en dochter Paris (18).