Elizabeth uit bed om personeelslid te eren

Op koninklijk landgoed Sandringham, waar Elizabeth traditiegetrouw haar kerstvakantie doorbrengt, benoemde ze Ray Wheaton tot Lieutenant of the Royal Victorian Order. Wheaton werkte ruim dertig jaar voor de Britse koninklijke familie, maar gaat binnenkort met pensioen.

De Britten maken zich zorgen om hun koningin, die al meer dan twee weken niet in het openbaar is verschenen. Elizabeth werd voor de feestdagen ziek en moest haar kerstvakantie op Sandringham een dag uitstellen. Voor het eerst in jaren miste de koningin de kerkdiensten op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. De Britse tabloids schreven deze week al over de kroning van haar oudste zoon Charles.

Elizabeths dochter Anne zei zondag al dat het weer beter gaat met de hoogbejaarde koningin. Volgens The Telegraph komt Elizabeth weer uit bed en buigt ze zich weer over staatszaken.