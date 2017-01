Desondanks is Nicole zich er wél van bewust dat haar gedrag 'ontzettend veeleisend' is. Dat vertelt ze in gesprek met W Magazine, dat haar onder andere vraagt naar de dingen die haar irriteren.

"Ik vind het verschrikkelijk vervelend wanneer mensen zeggen dat ze iets doen, maar dat ze het uiteindelijk niet doen. En ik weet dat het ontzettend veeleisend is, maar ik vind het nou eenmaal niet fijn als mijn echtgenoot zijn telefoon niet opneemt. Ik moet dan blijven bellen en bellen, met als resultaat dat ik erg ongerust word. Maakt mij dat dan een zeurkous?"

'Behoorlijk sexy'

Gelukkig is de 49-jarige actrice niet altijd boos op Keith, met wie ze dochters Sunday (8) en Faith (6) heeft. Nicole blikt met het maandblad terug op haar veertigste verjaardag en dan blijkt dat haar echtgenoot over een romantische kant beschikt.

"Op mijn verjaardag reed Keith ons naar de top van een kleine heuvel in Australië, waar hij vervolgens de auto stilzette. Hij had speciaal voor mij een enorme vuurwerkshow geregeld. Alleen voor ons! Het was behoorlijk sexy."