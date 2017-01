Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Groothertog Jean uit ziekenhuis

37 min geleden

Groothertog Jean van Luxemburg is woensdagmorgen uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft het Luxemburgse hof in een communiqué laten weten. De groothertog kan daardoor donderdag in huiselijke kring op Château Fischbach zijn 96ste verjaardag vieren.