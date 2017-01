De presentator is al opa van twee kleinzoons en Robert heeft dan ook de hoop dat Nina een meisje krijgt. “Die twee jongens zijn best heftig hoor. Het is Captain America hier en superhero daar. Daarbij ben ik blij met mijn dochters en ik ben natuurlijk zelf ook meer aan meisjes gewend", zegt Dr. Love in Vriendin.

De 61-jarige Robert en zijn vrouw Roos Cialona (60) hebben samen vijf dochters.