Zijn vrouw Jessica Biel was namelijk ook meegekomen en die deed er alles aan om hem flink af te leiden. Zo danste en schuurde ze flink tegen hem aan, om vervolgens gekke bekken te trekken en hem te gaan zoenen.

Naar mate de wedstrijd vorderde, was er minder tijd voor plezier; de Lakers hadden het zwaar en verloren de wedstrijd dan ook.

Na de partij mocht Justin zich nog even uitleven op het veld. En daar liet hij zien dat hij zelf ook best een potje kan basketballen.

