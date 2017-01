Ze vinden de tekst van het nummer antisemitisch. Zo wordt er onder andere gerapt: Domme bitches willen ballen in de hoek, Want ze vallen voor me loot, Maar ik ben op me money als een jew, Dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood.

Het Federatief Joods NL liet op hun Twitter-account weten: "FJN doet oproep aan Joodse Gemeenschap: Ali B. heeft zich diverse malen antisemitisch uitgelaten: Boek hem niet voor uw Joodse feesten!"

FJN doet oproep aan Joodse Gemeenschap: Ali B. heeft zich diverse malen antisemitisch uitgelaten: Boek hem niet voor uw Joodse feesten! — Federatief Joods NL (@federatiefjoods) 4 januari 2017

Ze vervolgden met: "Kutmarokkaan @AliBouali, optreden bij Barmitswa's kan je verder vergeten."

Advertentie

Kutmarokkaan @AliBouali , optreden bij Barmitswa's kan je verder vergeten. https://t.co/794KNgznzM — Federatief Joods NL (@federatiefjoods) 4 januari 2017

En dat schoot Ali B weer in het verkeerde keelgat. Hij liet weten: "Mij een antisemiet noemen en 'kutmarokkaan'? Ik hoop oprecht dat jullie gelukkiger worden."

Mij een antisemiet noemen en 'kutmarokkaan'? ....ik hoop oprecht dat jullie gelukkiger worden ❤️ https://t.co/POioLTN9Xi — Ali B (@AliBouali) 4 januari 2017

Inmiddels lijkt er weer vrede gesloten te zijn; het FJN heeft zijn excuses aan de rapper aangeboden. "Dit was niet de manier om onvrede te uiten over de rap."