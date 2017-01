De choreograaf beweert volgens New York Daily News dat rechtbankpapieren inzag, dat hij jarenlang is misbruikt door Jackson en dat twee bedrijven van de zanger daaraan meewerkten. De ondernemingen zouden kinderen voor de zanger hebben geronseld door ze met cadeaus te paaien. De beschuldiger spreekt in de documenten van "de meest geraffineerde kindermisbruikoperatie die de wereld ooit gezien heeft."

Robson, nu 34, beweert dat het misbruik rond zijn achtste begon en zeven jaar aanhield. In de rechtszaak tegen Jackson in 2005 ontkende hij nog dat hij ooit misbruikt was door de zanger. Jaren later kwam hij daar op terug, maar oordeelde de rechter dat hij inmiddels te lang had gewacht. De choreograaf besloot daarop niet meer het erfgoed van de King of Pop aan te klagen, maar de bedrijven die de zanger zou hebben ingezet voor het misbruik.

Het vermeende slachtoffer zou bezig zijn met een boek over de zaak. Volgens de advocaten van het Jacksonkamp houdt hij mails en andere communicatie over dat project achter. Ze eisen daar een boete van ruim 17.000 dollar (16.000 euro) voor.