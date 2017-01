In het programma inspecteert Rob wekelijks de keukens van uiteenlopende horecagelegenheden. Gewapend met zijn inspectiekoffertje, stelt Rob - die onlangs aangaf inmiddels miljonair te zijn - alle misstanden aan de kaak. Hij confronteert de ondernemers in de hoop dat zij in de toekomst wel aan de geldende eisen zullen voldoen.

Vorig jaar mei stapte Rob in zijn programma Smerige Zaken dieper de viezigheid in. Behalve het aan de kaak stellen van misstanden, probeerde hij vooral de betrokkenen te helpen om er weer bovenop te komen.

Rob gaf vorig jaar al aan dat hij nog lang niet genoeg heeft van de viezigheid. "Nee, absoluut niet. Dit is iets waar ik mijn ei in kwijt kan", liet hij destijds weten.

In de eerste aflevering ziet Rob hoe een restauranthouder in het oosten van het land een klopboormachine gebruikt om sauzen te mengen. Daar wordt Rob niet vrolijk van.