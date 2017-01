Dat heeft ze bekendgemaakt op Twitter. "Yes,the word is out! Vanaf maandag ga ik aan de slag bij Qmusic en ga ik als co-host naast Stephan Bouwman de middagshow doen!" Ze verheugt zich er enorm op: "Zin in dit avontuur en dankbaar voor deze mooie kans."

Kimberley is tot nu toe vooral bekend als actrice, zo speelde ze in Verliefd op Ibiza en Crimi Clowns. Stephan doet naast zijn radiowerk momenteel mee aan The Voice of Holland.