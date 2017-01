Groothertog Jean trad in 2000 af ten gunste van zijn oudste zoon Henri, na een regeringsperiode van 36 jaar. Sindsdien woont Jean, die in 2005 zijn echtgenote Joséphine-Charlotte verloor, in Château Fischbach in het midden van Luxemburg.

Bij familiegelegenheden is Jean - die zich tegenwoordig in een rolstoel verplaatst - zoveel mogelijk aanwezig. Vorige maand was hij ook te zien bij het lichtspel dat op het paleis werd geprojecteerd ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van de Luxemburgse dynastie.

Jean is het enige nog levende (ex-)staatshoofd dat heeft deelgenomen aan de geallieerde invasie in Normandië, in 1944. Al was dat dan op 11 juni, enkele dagen na D-Day. Jean, die destijds diende bij de Irish Guards, heeft ook een aandeel gehad in de bevrijding van Nederland.