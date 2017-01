"Ik kan het bevestigen: ja, ik ben single", twittert Nicki donderdag nadat al verschillende geruchten over de breuk de ronde deden. "Ik focus mij nu op mijn werk en kan niet wachten om het met jullie te delen", vervolgt ze. "Gelukkig nieuwjaar. Hou van jullie."

Nicki (34) en Meek (29) hadden sinds begin 2015 een relatie.

