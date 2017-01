Michael van Gerwen wordt vader

Dit nieuws maakte de wereldkampioen darts tijdens zijn huldiging in zijn woonplaats Vlijmen zelf bekend. Met zijn arm stevig om zijn vrouw geslagen, meldde hij vol trots dat hij binnenkort vader wordt.

Michael en Daphne zijn elkaars jeugdliefde en het stel is in 2014 getrouwd. In 2015 ontstond er een 'seksrel' rondom van Gerwen, omdat hij avances zou hebben gemaakt naar een andere vrouw die met het verhaal naar de Britse tabloid The Sun is gestapt. Zijn vrouw liet destijds weten hem te hebben vergeven en een moeilijke tijd te hebben gehad, maar dat zowel zij als de de darter dit achter zich wilden laten.