Bronnen vertellen aan TMZ dat Spades Range Rover werd geraakt door een auto die nog het groene licht wilde halen. Door de klap tolde Spade in het rond, raakte hij een ander voertuig en brak zijn rechterachterwiel af. Het wiel slingerde zo'n 30 meter weg.

Volgens de showbizzsite was er geen alcohol of drugs in het spel en is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.