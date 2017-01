Hayden Panettiere sterker uit depressie

"Ik voel me goed", vertelde de 26-jarige Nashville-ster bij Good Morning America. Ook het feit dat ze inmiddels weer op de set van de serie staat, helpt Hayden enorm. "Ik ben zo blij dat ik de rol van Juliette mag spelen. Ze maakt me sterker. Het voelt alsof ze een feniks is. Ze crasht, stijgt weer op uit haar as en komt er weer sterker uit. Dat hebben we gemeen denk ik."

Haydens karakter worstelt bovendien ook met een postnatale depressie. "Dat heeft me absoluut geholpen. Daardoor kon ik het beter begrijpen en ook beter uitleggen. Het maakt je geen slecht persoon of een slechte moeder. Het maakt je sterk."

De actrice besloot afgelopen mei wederom hulp te zoeken voor haar depressie nadat ze dat vorig jaar oktober ook al eens deed. Hayden beviel in december 2014 van dochter Kaya. Het is het eerste kindje van de actrice en de 40-jarige bokser Vladimir Klitsjko.