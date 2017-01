Onderzoek naar vriend George Michael

Volgens The Sun is het onderzoek van de recherche opgeschaald, om er sneller achter te komen hoe George aan zijn dood is gekomen. "Ze ondervragen mensen die in de buurt waren toen hij overleed. Daarnaast willen ze een beeld scheppen van wie er de laatste zeven dagen in en uit zijn huis gegaan", aldus een ingewijde.

De Thames Valley Police heeft een statement uitgegeven, waarin ze aangeven dat ze het overlijden van de zanger ook vooral onderzoeken op verzoek van de lijkschouwer van Oxfordshire.

Standaardprocedure

Vooralsnog zijn de omstandigheden rond zijn dood niet verdacht en is dit een standaardprocedure. Aangezien Fadi naar verluidt zijn vriend dood in bed vond, werd hij ondervraagd. Volgens de entertainmentsite wordt hij dan ook nergens van verdacht.

De zanger werd op eerste kerstdag levenloos aangetroffen door Fawaz. Verschillende verhalen doen de ronde over de laatste momenten van hem en George. Zo werd Fadi op kerstavond gefotografeerd bij het huis van George en vertelde hij in eerste instantie dat de twee het weekend samen doorbrachten. Later zei Fadi echter dat hij George in de nacht van zijn dood niet had gezien omdat hij in zijn auto in slaap was gevallen.

Eerder verschenen op het Twitteraccount van Fadi berichten dat George al langer dood wilde en zelfmoord had gepleegd. De fotograaf liet weten dat zijn account was gehackt en de bewuste tweets niet van zijn hand waren.