Ciara klaagde haar ex aan, omdat Future haar in een readio-interview onheus had bejegend. Zo noemde hij Ciara een slechte moeder en een controlfreak. De zangeres heeft de aanklacht nu laten vallen. Volgens TMZ hebben de rapper en Ciara dat zonder geld opgelost.

Ciara trouwde in juli 2016 met Russel Wilson. Amper drie maanden later, in oktober 2016, maakte het stel bekend hun eerste kind te verwachten.