DJ Sander van Doorn getrouwd

De nog prille liefde tussen de twee ontstond ruim een jaar geleden toen Sander van Doorn de zoektocht naar een nieuwe manager begon. Het lot bracht hen samen en al vrij snel sloeg de vonk over.

"Toen ik Marjolein voor de eerste keer ontmoette was ik zeer onder de indruk van haar oogverblindende schoonheid” zegt Sander. "Toen we samen gingen werken bleek al snel dat ze meer was dan een goede manager en een mooie vrouw; dit is iemand waarmee ik de rest van m’n leven wil spenderen, dacht ik bij mezelf. Ik besloot haar ten huwelijk te vragen tijdens het toeren in Italië, en ze zei ja!"

2017 belooft voor Sander van Doorn een groots jaar te worden. Na zijn wittebroodsweken brengt hij komend voorjaar voor het eerst in zes jaar weer een album uit, de opvolger van 'Eleve11' uit 2011.