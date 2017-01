Youp begint de column met gestrekt been. "Hoe we zo’n Galjaard vroeger noemden in de kroeg? Gewoon, een lul!"

Met zijn stuk tekst kraakt Youp het beleid van de zenderbaas. "Die gladjakker van een Erland Galjaard en zijn commerciële televisievriendjes, die een real-life soap hebben gemaakt rond de gevallen Meneer Kaktus, die tot over zijn wenkbrauwen in de financiële shit zit.” Galjaard doet Youp daardoor denken aan “de voetbalsupporters die muntjes naar bedelaars gooiden. Die arme mensen moesten kruipen.”

Dat RTL Peter Jan Rens een hand toereikt, juicht Youp wel toe. Maar liever op een andere manier. “Dan geef je die man gewoon geld of je laat hem je auto wassen. Maar dit is laag, meedogenloos en gemeen!"

Ook de vrouw van Erland, Wendy van Dijk, heeft inmiddels gereageerd op de column. Via haar Twitteraccount springt ze in de bres voor haar man. "Erland werkt bij RTL. Hij IS geen RTL. Zou @youpvanthek moeten inzien. Goede tip van een vriend misschien?"

De strijd tussen de twee gaat nog even door als Wendy een sneer teruggeeft aan Youp.