Ze droeg een jurk waarin haar taille bloot was. En toen was duidelijk te zien dat ze flink wat kilo's kwijt is. Volgens de Daily Mail waren bovendien de zorgen van haar gezicht te lezen.

Het lijkt erop dat de scheiding van de acteur haar niet in de koude kleren is gaan zitten. En dat is ook niet zo gek, want het moddergooien tussen de twee is nog niet voorbij. Zo beschuldigde Johnny Amber er onlangs nog van dat ze de scheiding ophoudt om langer in de publiciteit te blijven staan.

Op haar beurt claimt Amber dat ze de zeven miljoen dollar die ze van haar ex zou krijgen na de scheiding nog steeds niet gekregen heeft.