Khloé Kardashian met fan naar gala

Op zijn Twitter postte David LeCours een video die hij speciaal voor Khloé Kardashian had gemaakt. Als reactie op het schattige filmpje antwoordde de 32-jarige ster: "David!!! Waarom ben je de liefste?!?!?! Ik bekijk of ik met je mee kan! Dat weet ik de komende weken echter nog niet. Jij bent de bom met deze video!!"

Op zijn Instagram heeft de jongen inmiddels een compilatiestukje gemaakt. Bij die post schrijft hij dat hij zijn geluk niet op kan. "Ik ben zo blij dat Khloé heeft gereageerd. Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben. Khloé is een engel en ik hoop dat we dit kunnen laten slagen Ik hou van je schat, bedankt dat je mij zo'n enorm goed gevoel geeft."

David!!! Why are you the cutest?!?!?! I am seeing if I can go! I won't know for a few weeks though. You are so bomb for this video!! ❤️ https://t.co/F7iJ1evfBP