FOTO - Billen Zimra in het zonnetje

Zimra koos voor de ingreep, omdat ze door sporten haar billen niet in de juiste vorm kreeg. De komende maanden wil ze echter wel de sportschool opzoeken om ze verder te ontwikkelen.

Bij het kiekje op Instagram, waar haar billen centraal staan, schrijft de rondborstige: "Vandaag precies 2 maandjes geleden sinds mijn vetverplaatsing @diana.gabriels naar mijn billen toe om het volume daarvan weer wat beter te herstellen na het vele schommelen in gewicht door eetstoornissen. Super blij met het resultaat...dit lukte mij op zodanige manier niet in de sportschool en ben dan liever eerlijk in het kiezen van deze ingreep. nu de komende maandjes weer even lekker wat aanrommelen in de sportschool om m'n billen en de rest van m'n lijf nog ietsie strakker te krijgen en dan ben ik helemaal happy en klaar voor iets heel leuks wat dit jaar (eindelijk) brengt."