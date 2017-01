Ilse DeLange herdenkt vader

“5 jaar alweer, dat voelt onwerkelijk. Soms denk ik nog steeds dat je om de deur komt kijken met je gulle lach.. mis je..” schrijft Ilse bij een foto van haar vader op Instagram.

Om de moeilijke periode rondom het overlijden van haar vader te verwerken, zocht Ilse destijds haar toevlucht in de muziek. In die kostbare periode schreef ze het nummer One. "Het liedje gaat over de periode waarin we nog niet wisten hoe snel het definitieve afscheid zou zijn, maar dat we ondanks alles altijd één zullen blijven", liet ze destijds weten.