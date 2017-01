Kort na het overlijden van Prince was Van Hees te gast bij Pauw, om te praten over de samenwerking met de muzikant. Het eerste concert dat de regisseur voor Prince registreerde was de Lovesexy-tour in 1988.

RIP vriend Egbert van Hees, mede kompaan in Rock and Roll TV : Prince, Tina Turner,Pinkfloyd,Madonna.Lionel... https://t.co/ozcTlizQPf — harry de winter (@harrydewintertv) 8 januari 2017

"Ik was met Harry de Winter en wij liepen daar een beetje rond in die zaal. Wij zagen hem hangen op een decorstuk en Prince had iets van: ik moet mij toch een keer aan die twee gaan voorstellen. Hij stond toen bijna op, maar ging vervolgens toch weer zitten. Uiteindelijk gingen wij toch naar hem toe, waarna hij ons vroeg: 'Who is the director?' Ik antwoordde toen met 'me', waarna hij zei: 'I was afraid so'."

Over de werkrelatie met de wereldster liet hij weten: "Onze relatie? Moeizaam, geniaal. Een verschrikkelijke man, een ontzettend aardige man. Alles door elkaar heen. Zo vond ik het leuk en verschrikkelijk dat hij bijvoorbeeld zes dagen per week niet sliep. Dan ging ie gewoon 24 uur per dag door. Hij ging banden terugkijken van het concert dat hij de dag ervoor had gegeven en zei dan 's ochtends tegen iedereen: 'Jij hebt dit fout gedaan, en jij dit...'"