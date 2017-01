Pieter en Margriet zoeken trouwkoets op

De Rijksvoorlichtingsdienst gaf maandag twee nieuwe foto’s vrij van het jubilerende bruidspaar. Op de ene foto staan Margriet en Pieter met hun vier zoons Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris. Op de tweede foto staan ook de vier schoondochters en elf kleinkinderen van het paar voor de koets.

Dat hele gezelschap gaat later dit jaar ter gelegenheid van het gouden huwelijk op cruise in het Caribisch gebied. Dinsdag zijn Margriet en Pieter precies vijftig jaar getrouwd. Die dag wordt privé gevierd met de kinderen en het bruidspersoneel. In maart wordt een klein symposium gehouden over de onderwerpen die Margriet en Pieter met elkaar hebben verbonden.

Ter gelegenheid van het huwelijksjubileum is de Gala Glas Berline vanaf dinsdag te zien in het Koetshuis van Nationaal museum Paleis Het Loo. De koets wordt vaak nog gebruikt op Prinsjesdag.