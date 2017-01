René ontvangt nog regelmatig verwensingen in zijn mailbox, waaruit blijkt dat de ernst van een depressie nog niet door iedereen serieus genomen wordt. "Laatst had ik er één van een Ajax-supporter: 'val jij maar weer in een zware depressie!' schreef hij. Zo wensen mensen me regelmatig weer een depressie toe", zegt René. "Maar ja, wat moet ik ermee? Gelukkig heb ik een paar goede vrienden om mee te praten als ik me depressief voel."

De 55-jarige oud-voetballer vervolgt zijn verhaal: "Ik vind het belangrijk dat depressie bespreekbaar wordt, vooral onder jongeren. Want als je jong bent, probeer je vaak stoerder te doen dan dat je je voelt. Je voelt je onzeker, je hebt wat hoog te houden voor je leeftijdgenoten. Dat masker moet af."

Naast René van der Gijp hebben ook onder anderen Mike Boddé, Martine Sandifort, Remko Vrijdag, Anita Witzier en The Voice Kids-winnares Laura van Kaam hun medewerking aan het gala toegezegd.