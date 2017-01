Abdulrahman is na de overval vertrokken naar Algerije om even bij te komen van alles. Onlangs vroeg hij een nieuw visum aan, maar dat verzoek is afgewezen. En dus mag hij Frankrijk niet in. Een bizarre gang van zaken, zo vindt zijn advocaat. "Ik weet niet of dit incompetentie is of gewoon een verkeerde beslissing. Hij is de beste getuige, hij zag de overvallers veel langer dan mevrouw Kardashian. Ik hoop dat de politie veel bewijzen heeft, als ze dat niet hebben, zal dit gezien worden als een gekke beslissing."

De conciërge laat zelf aan de Daily Mail weten: "Voordat ik Frankrijk verliet, vertelde de rechter nog aan mijn advocaten dat ik snel een nieuw visum moest aanvragen, zodat ik kon afreizen naar Frankrijk, mocht dat nodig zijn voor het onderzoek." Tot dusver is er nog geen contact met hem opgenomen om de verdachten te identificeren.

De advocaat van Kim hoopt op zijn beurt dat met de aanhoudingen alle speculaties over de overval stoppen. "Ik ben erg tevreden met de aanhoudingen. Het maakt wellicht een einde aan de schandelijke speculaties van sommige mensen, die bedacht hebben dat de hele overval in scène zou zijn gezet, of dat het een publiciteitsstunt zou zijn, bedacht door Kim zelf."

Volgens Jean Veil kan de realityster niet wachten om haar neus op te halen naar deze mensen. Ook hoopt hij dat met de arrestaties de gestolen juwelen teruggevonden worden.

De zeventien aangehouden mannen zijn tussen de 50 en 72 jaar oud. Tenminste twee van hen zouden uit Algerije komen.