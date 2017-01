De 49-jarige actrice zei eerder in een interview dat ze hoopte op een vijfde kind, maar die uitspraak is uit zijn verband gerukt.

“Ik had het geweldig gevonden als ik meer kinderen had gehad, maar ik denk dat het nu achter me ligt”, reageerde Nicole toen Entertainment Tonight haar naar haar plannen voor gezinsuitbreiding vroeg. “Ik ben ontzettend blij met wat ik heb. Mijn man zegt altijd: laten we genieten van wat we hebben.”

Nicole en haar man zanger Keith Urban hebben twee dochters, Sunday van acht jaar en Faith van zes jaar. Met haar ex-man Tom Cruise adopteerde Nicole twee kinderen, de 24-jarige Isabella en de 21-jarige Connor.