Dat heeft de dj onthuld op Slam! "Ik heb vanochtend de echo gezien en eigenlijk zag ik niks, alleen dat het een meisje was! Het was een beetje: o, ze heeft wel grote lippen."

Ryan en Kim kregen in 2015 al een zoontje, Zen. Volgens de muzikale wederhelft van Sunnery James gaat het heel goed met zijn vriendin. "Het is een hele voorbereiding, maar het gaat super goed."

Of Ryan bij de bevalling kan zijn, ‘wordt nog spannend’. “Ze is uitgerekend wanneer wij in Miami moeten zijn voor de Winter Music Conference.” Mocht het nodig zijn, gaat Sunnery eind maart alleen naar de Verenigde Staten.

Kim is eind maart uitgerekend.