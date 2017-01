BN’ers gaan massaal los op Curaçao

Zowel Jandino als Hardwell, wiens echte naam Robbert van de Corput is, vierden hun verjaardag op het Caribische eiland en dat ging er wild aan toe met Fuik Dag als hoogtepunt. Een aantal van de BN’ers, waaronder Broederliefde en Dave Roelvink, traden op tijdens deze nationale feestdag. Ook Jandino kon het toch niet laten even in de spotlights te staan en besloot een van de nummers die Dave draaide ‘Ben je 18+’ te voorzien van zijn MC kunsten. Wat de BN’ers nog meer deden? Wij zetten het voor je op een rij.