Afleveringen Game of Thrones mogelijk langer

Het nieuwste seizoen begint later dan normaal voor de notoire fan van Game of Thrones. Normaal gesproken begon het nieuwe seizoen altijd in april, maar dat is dit jaar opgeschoven naar zeer waarschijnlijk de zomer van 2017. Daarnaast is er maar plek voor 7 afleveringen, in plaats van de gebruikelijke 10. Maar toch kunnen de fans zich wellicht verheugen: volgens actrice Maisie Williams duren de afleveringen langer dan de standaard 50 á 60 minuten.

"We hebben maar zeven afleveringen deze keer. Maar we blijven zo lang mogelijk filmen, er is nog zoveel content. En jullie zullen zeker niet teleurgesteld worden", zei Maisie (Die Arya Stark in de serie speelt) tijdens een Facebook Live-interview.

15 uur content

Ook Game of Thrones-acteur Iain Glen (die Jorah Mormont speelt) liet los dat de afleveringen langer gaan duren. Hij zei tegen Radio Times dat - met nog 13 afleveringen in totaal te gaan - er nog 15 uur content beschikbaar is. Dat zou betekenen dat één aflevering 69 minuten zou gaan duren.

De producers van de show hebben nog niks losgelaten over de lengte van de afleveringen.