TMZ beschikt over foto's van de twee op het strand. En daar hebben ze het behoorlijk naar hun zin: ze zijn rollebollend in het strand gezien.

Wie de man is en hoe lang ze al samen zijn, is onbekend. Paris is alweer een tijdje vrijgezel. In april verbrak ze haar relatie met miljonair Thomas Gross na een jaar.

Paris Hilton Has a Roll in the Sand with New Dude (PHOTO GALLERY) https://t.co/RQhKfSR0BA — TMZ (@TMZ) 10 januari 2017