TMZ meldt dat de buit bestond uit kleding en parfum ter waarde van 1600 dollar, omgerekend ruim 1500 euro.

Volgens de politie van Los Angeles vluchtte de vrouw in een zilverkleurige personenauto. De verdachte is nog niet gearresteerd.

De Dash-boutique aan Melrose Avenue in Hollywood is de eerste winkel die Kim, Khloé en Kourtney in 2006 openden. Sindsdien zijn er ook winkels geopend in Miami en New York (Manhattan en Southampton). Vorig jaar had een pyromaan het voorzien op de boetiek.