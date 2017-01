Ray J heeft gesmeekt het huis te mogen verlaten en is boos op de productie die hem enkele dagen pijn heeft laten lijden. Hij kreeg slechts pijnstillers, maar toen de pijn aanhield kreeg hij toestemming om naar het ziekenhuis te gaan, meldt TMZ.

Ray J is nog in het ziekenhuis en het is onduidelijk of hij kan terugkeren in het huis. De zanger en acteur krijgt naar verluidt liefst 1 miljoen dollar voor zijn deelname aan Celebrity Big Brother.