Zanger Ne-Yo twitterde dat hij de president zal missen en presentatrice Ellen DeGeneres, die Obama meerdere malen te gast had in haar show, twitterde: "Ja we deden het. Ja we kunnen het. We kunnen allemaal geloven in ons vermogen om te veranderen #ObamaFarewell".

.@POTUS @BarackObama I love you more than I have space on Twitter to describe. #ObamaFarewell — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 11 januari 2017

De voormalige Destiny's Child-zangeres Michelle Williams liet weten dat ze haar tranen niet kon bedwingen en bedankte Obama.

I've started crying already! #FarewellObama — Michelle Williams (@RealMichelleW) 11 januari 2017

Advertentie

De voormalige basketbalspeler Earvin Magic Johnson prees de bestuursstijl van de vertrekkende president. "Obama heeft zijn land met welwillendheid, nederigheid en veerkracht gediend en ik voel me vereerd hem een vriend te mogen noemen", aldus Johnson op Twitter.

.@POTUS @BarackObama has served this country with grace, humility and resilience and I am honored to call him my friend. #ObamaFarewell — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 11 januari 2017

Obama treedt op 20 januari terug als president van de Verenigde Staten en wordt opgevolgd door de New Yorkse zakenman Donald Trump.